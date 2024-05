Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił raport jakości powietrza na Pomorzu w 2023 roku. "Brak poprawy"

Jaka jest jakość powietrza na Pomorzu?

Za emisję benzo(a)pirenu odpowiada również branża transportowa, która na Pomorzu odpowiedzialna jest jako druga z kolei, za emisję tej substancji. W roku 2023 na terenie województwa pomorskiego transport odpowiada za powstanie prawie 18 kilogramów tego szkodliwego związku chemicznego . Problemem jest również to, że na drogach powstaje pył PM10, który jest nośnikiem toksycznych metali ciężkich.

Ustawy antysmogowe w województwie pomorskim

Pomorze bez duszącego dymu. Czy w przyszłym sezonie grzewczym da się w pomorskich miastach zaczerpnąć haust świeżego powietrza? Najpierw muszą zniknąć najgorsze kopciuchy i to do końca sierpnia 2024…

W miastach i terenach pozamiejskich w województwie pomorskim obecnie obowiązują ściśle określone normy co do korzystania ze źródeł ciepła. Dozwolone są instalacje C.O. lub gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej i instalacje na lekki olej opałowy. Ponadto na obszarach pozamiejskich dopuszczono też instalacje na paliwo stałe spełniającą wymogi tzw. ekoprojektu.