Zamknięcie całego Długiego Pobrzeża w Gdańsku na czas remontu? Władze zaprzeczają

- W Instytucie Kultury Miejskiej było przeprowadzone spotkanie [26.10.2022 r. - red.] już z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych na Długim Pobrzeżu związanych z pracami wodnymi - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Dominik Parzyszek, radny Śródmieścia. - Na to spotkanie byli wezwani tylko poszczególni mieszkańcy z kamienic - ja w formie społecznej informuje, żeby przyszli i interesowali się tym tematem. Zostali oni postawieni przed faktem dokonanym, że będzie Długie Pobrzeże zamknięte 15 listopada na dwa lata i wzburzyło to bardzo dużą dyskusję. Do tego stopnia, że nie pojawiła się lista obecności. Nikt tej listy nie podpisał, więc formalne spotkanie się nie odbyło. Po tym spotkaniu udałem się na radę dzielnicy i w wolnych wnioskach wszystkich 20 radnych - ze mną jest 21 - poinformowałem, że jest taki problem i trzeba ludziom pomóc. Ludziom, którzy mieszkają na tym długim Pobrzeżu, i ludziom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w przeprowadzeniu konsultacji społecznych z miastem. Są dwa postulaty, które stawiają mieszkańcy, właściciele biznesów. Rozumieją, że musi się odbyć remont Długiego Pobrzeża i my nie żądamy, żeby się nie odbywał ten remont. Ma się odbyć. Widzimy taką samą potrzebę, jak i miasto. Dwa postulaty, które zaproponowało miasto w pierwszej rozmowie z nami, wstępnie zostały zaakceptowane przez większość. Była to propozycja prowadzenia prac budowlanych odcinkami po 20 metrów, żeby nie przeszkadzać w prowadzeniu działalności gospodarczych, żeby te Długie Pobrzeże nie było zamknięte. Drugim postulatem wysuwanym przez działalności gospodarcze było, żeby prace nie odbywał się w sezonie turystycznym. I to porozumienie z miastem jakieś było.