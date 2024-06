Zbliża się XII Marsz dla Życia i Rodziny w Gdańsku. Po nim występy Festiwalu dla Życia

- Religijny wymiar zarówno Marszu, jak i Festiwalu to będzie głównie modlitwa. Całość rozpoczniemy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzi abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Już na Placu Zebrań Ludowych, przy muzyce Mocnych w Duchu, pomodlimy się za nasze miasto, uwielbiając Boga za obecne w nim dobro i prosząc o błogosławieństwo. Marsz i Festiwal to zewnętrzne wyrazy religijności i przywiązania do wiary. Ewangelia to dla nas Dobra Nowina, której nie chcemy zachowywać tylko dla siebie, ale chcemy się nią podzielić z innymi, w taki właśnie radosny i pozytywny sposób - mówi ks. Mateusz Tarczyński, dyrektor Wydziału ds. Komunikacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej.