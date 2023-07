Zdunek Wybrzeże Gdańsk ma jeszcze dwa wyjazdowe mecze do odjechania, a dzieli je w żużlowym terminarzu miesiąc

Zdunek Wybrzeże Gdańsk na finiszu sezonu zasadniczego 2023

Sześć z ośmiu klubów 1 Ligi Żużlowej rywalizować będzie w play-offach 2023. Do półfinałów przejdą zwycięzcy oraz jeden "lucky looser". Siódma ekipa w stawce zakończy rozgrywki, a ostatnia spadnie do II ligi. Sezon zasadniczy 2023 ma swojego zdecydowanego faworyta. To ekipa Enei Falubazu Zielona Góra, która niepodzielnie rządzi i dzieli. W talii menedżera Tomasza Szymankiewicza praktycznie nie ma słabych punktów. Bezapelacyjnym liderem 1 Ligi jest Krzysztof Buczkowski, którego średnia biegowa wynosi 2,509. Tylko odrobinę gorsze statystyki mają jego koledzy z drużyny: Przemysław Pawlicki - 2,453, Rohan Tungate - 2,260 oraz Rasmus Jensen - 2,241.

- Na dzisiaj Falubaz odstaje od reszty i trochę to psuje zabawę. Od play-offów zacznie się zabawa od nowa. Bo one mają to do siebie, że różne się rzeczy dzieją. Są też kontuzje. Zielonogórzanie to niekwestionowany faworyt, ale dzisiaj jeszcze nie mogą otwierać szampanów. Na pewno to drużyna jako pierwsza do jazdy w finale. Teraz są przed wszystkimi daleko, ale jak będą mieli puchar i medale, to dopiero wtedy będą mogli świętować - komentuje Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk.