Zdunek Wybrzeże Gdańsk odkrywa nowe nazwiska w składzie na sezon 2022. Kto znalazł się w zespole menedżera Eryka Jóźwiaka?

Skład Wybrzeża Gdańsk na sezon 2022

Praktycznie od zakończenia sezonu 2021 wiadomo, że w Gdańsku jeździć będą Rosjanin Wiktor Kułakow oraz Jakub Jamróg. Menedżer Eryk Jóźwiak, podsumowując rozgrywki w eWinner 1 Lidze Żużlowej, zapewnił także na naszych łamach, że nadal wierzy w Duńczyka Rasmusa Jensena.

Eryk Jóźwiak, menedżer Wybrzeża Gdańsk: Psychika zawodników odgrywa niebagatelną rolę. Przez nią wyniki szybują lub szybko idą w dół

Od 1 listopada 2021 roku, na dwa tygodnie, otwarte jest okienko transferowe w żużlu. Zdunek Wybrzeże Gdańsk poinformowało więc o formalizacji rozmów z zawodnikami. W zespole został Piotr Gryszpiński.

- Kiedy inni musieli szukać liderów do swoich drużyn, my mogliśmy się skupić na tym, by ten zespół stworzyć tak, by stanowił całość. Podjęliśmy decyzje, które pewnie nie spodobają się wszystkim, ale dzisiaj nie ma to większego znaczenia. Sezon zweryfikuje, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. Rok temu w listopadzie już nam niemalże gratulowano wygrania ligi, a rzeczywistość nie była aż tak kolorowa - mówi Tadeusz Zdunek, prezes zarządu GKŻ Wybrzeże.