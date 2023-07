Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk jechali w Zielonej Górze na luzie i w ten sposób mogli postraszyć faworyzowany Falubaz

Enea Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 9.07.2023

Bezchmurne niebo i temperatura około 28 stopni Celsjusza w Zielonej Górze z pewnością dawały się we znaki żużlowcom Falubazu oraz Wybrzeża. Dla gdańszczan niedzielny mecz był przedostatnią próbą w sezonie zasadniczym 1 Ligi Żużlowej. Bezapelacyjny lider tabeli podejmował ekipę menedżera Eryka Jóźwiaka, która nastawiała się na czerpanie frajdy z rywalizacji.

I takie podejście do spotkania z Falubazem okazało się bardzo rozsądne. Gdańszczanie nie odbiegali znacząco od faworytów. Co prawda nie udało im się wyjść na prowadzenie, ale postarali się o to, aby kibice śledzili poczynania na torze z wypiekami na policzkach. Jeździli swobodnie i do pełni szczęścia brakowało jedynie lepszej postawy Daniela Kaczmarka oraz Michaela Jepsena Jensena.

Temperatura wzrosła przed biegami nominowanymi. Wybrzeże zdołało do tego czasu wygrać aż trzy wyścigi. Z rezultatu 36:24 na korzyść Falubazu przewaga stopniała zaledwie do dwóch (40:38). Złożyły się na to świetne jazdy Nicolaia Klindta, Madsa Hansena oraz Miłosza Wysockiego.