Wielki karambol w 13 biegu i trzech zawodników w szpitalu. Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk nie zachwycili na finiszu sezonu Rafał Rusiecki

Po miesięcznej przerwie żużlowcy Zdunka Wybrzeża Gdańsk wrócili do 1 Ligi Żużlowej, aby dokończyć sezon zasadniczy 2023. W niedzielę, 13 sierpnia 2023 roku w Ostrowie Wielkopolskim nie pokusili się jednak o niespodziankę w spotkaniu z faworyzowanym Argedem Malesą. Wynik przyćmił karambol, do którego doszło w 13 wyścigu, a w jego efekcie trzech żużlowców trafiło do szpitala. Gdańszczanie przegrali wyraźnie 39:51, zajęli szóste miejsce, a to oznacza, że w play-offach trafili na najmocniejszy w stawce Falubaz Zielona Góra.