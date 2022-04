324 393 pasażerów w 7 lat. Czy tramwaj wodny wróci do Gdańska? 13 ofert od prywatnych podmiotów wpłynęło do Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Kusier

Od kilku lat zarówno mieszkańcy Gdańska, jak i turyści z nadzieją wyglądają powrotu tramwaju wodnego, który w latach 2012-2019 przewiózł ponad 300 tysięcy pasażerów, którzy z centrum Gdańska mogli dostać się m.in. do Brzeźna, na Westerplatte czy do Sobieszewa. Czy generujące koszty przystanki ponownie zaczną obsługiwać miłośników transportu wodnego? Jak informuje Urząd Miejski w Gdańsku, tramwaj wodny może wrócić do oferty turystycznej miasta, lecz tym razem już w wydaniu prywatnym. Chęć skorzystania z przystanków, którymi zarządza Gdański Ośrodek Sportu, zgłosiło 13 podmiotów prywatnych.