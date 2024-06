92-letnia gdańszczanka zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinessa! To pierwsza kobieta sędzia żużlowa na świecie

Irena Nadolna-Szatyłowska zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinessa

Pani Irena Nadolna-Szatyłowska to pierwsza kobieta sędzia żużlowy na świecie! Gdy tylko pojawiła się możliwość wpisania pani Ireny do Księgi Rekordów Guinessa, grupa przyjaznych jej osób postanowiła z tej okazji skorzystać. Pani Irena sama wysłała zgłoszenie, które zostało zaakceptowane i specjalnie dla niej utworzoną nową kategorię - first female speedway judge. Utworzono również zbiórkę na portalu zrzutka.pl, aby wspomóc panią Irenę w kosztach proceduralnych tego procesu. Wszystko udało się wyśmienicie, i jak poinformowały organizatorki zbiórki, pani Irena wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza na świecie kobieta - sędzia żużlowa.