AP Orlen Gdańsk z marzeniami i domem na stadionie Polsat Plus Arena w Letnicy. Tak wyglądają piłkarki z Gdańska ZDJĘCIA

Trener Tomasz Borkowski cały czas robi postępy z zespołem AP Orlenu. Od awansu do elity drużyna w każdych rozgrywkach plasuje się coraz wyżej w tabeli, a poprzedni sezon zakończyła też awansem do finału Orlenu Pucharu Polski. I to wszystko pomimo problemów kadrowych, które były spowodowane poważnymi kontuzjami kluczowych piłkarek.