Radosław Michalski, prezes Pomorskiego ZPN, dla "Dziennika Bałtyckiego": Widzę potencjał w kadrze, ale nie powiem, że jedziemy po medal

Moja rola nie uległa zmianie, a tylko trener się zmienił. Jest Michał, fajny sztab z Sebastianem Milą i innymi chłopakami, z których większość znam. Jest dużo łatwiej. Nie mogę narzekać i jestem zbudowany pracą wykonaną przez Michała Probierza i jego zespół. To najważniejsze, żeby dotrzeć do piłkarzy, a on ma z nimi dobry kontakt i zawodnicy mają do Michała zaufanie.

Oczywiście. Michał ma dobry kontakt z zawodnikami. Przez pół roku był Fernando Santos i wszystko rozpadło się na cząsteczki. Michał to w szybkim tempie poskładał. Nie mamy super drużyny, ale jest kolektyw. Jeden pomaga i walczy za drugiego. O to właśnie chodzi. Indywidualności są ważne, ale team spirit ważniejszy.

Moja kariera reprezentacyjna to nie był wymarzony okres. Mieliśmy w grupie Anglię, Szwecję, silną wówczas Bułgarię i trudno było awansować. Byliśmy losowani z czwartego koszyka, więc było nam trudniej. Potem zaczął się moment przeskakiwania do wyższych koszyków. Sami jednak byliśmy sobie winni, a jest nie jestem wielce dumny z mojej kariery reprezentacyjnej.

Widzisz potencjał w obecnej reprezentacji?

Widać, że młodzież atakuje. Najlepszym przykładem był występ Kacpra Urbańskiego, wychowanka Lechii Gdańsk. Trochę zmienia się styl gry drużyny. Piłkarsko zespół wygląda bardzo dobrze. Ten zespół potrafi zagrać. Potencjał widzę, ale nie zadeklarowałbym, że jedziemy po medal. Liczę na to, że uda się wyjść z bardzo trudnej grupy.

Radowała się dusza, kiedy oglądałeś grającego bez kompleksów Kacpra Urbańskiego?

Tak, bo to chłopak z Gdańska, z Lechii. On już na treningach wyglądał bardzo dobrze. W meczu zaliczył wymarzony debiut. Czasami robi się jeden duży skok, a potem trudno to podtrzymać. Mam nadzieję, że Kacprowi to się uda. W Bolonii gra w większości meczów, więc widać, że już dojrzał. Patrząc na Urbańskiego, ale też Sebastiana Szymańskiego czy Piotra Zielińskiego można się zastanawiać czy to Polacy, bo miło się patrzy jak panują nad piłką.