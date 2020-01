Dziadek zgubił wnuczka podczas spaceru po gdańskiej Żabiance

We wtorkowe popołudnie do siedziby Referatu Dzielnicowego na Żabiance trafił mały chłopiec. Kobieta, która doprowadziła go na miejsce powiedziała, że znalazła go spacerującego samotnie po pobliskim deptaku.

Strażnikom udało się wyciągnąć od dziecka informację odnośnie jego wieku i okoliczności zaginięcia. Chłopiec wytłumaczył, że zgubił się na spacerze z dziadkiem i podał szczątkowe informacje na temat swoich opiekunów. Nie potrafił podać ulicy, przy której mieszka.

O znalezionym dziecku natychmiast powiadomiliśmy Stanowisko Kierowania i komisariat policji

– poinformował młodszy inspektor Michał Larczyński.

Nie minęło dużo czasu, gdy dziecko odebrali zdenerwowani rodzice. Byli wdzięczni strażnikom za opiekę nad ich synem. Nie obyło się jednak bez pouczenia w kwestii obowiązku sprawowania opieki i nadzoru nad osobą małoletnią, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.