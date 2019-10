Gdańsk: Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Miał przy sobie marihuanę i haszysz

Na początku tygodnia, kryminalni z komisariatu Śródmieście podczas swojej pracy zwrócili uwagę na idącego ulicą mężczyznę.

- Gdy ten zorientował się, że z nieoznakowanego radiowozu przyglądają mu się policjanci, zaczął uciekać. Kryminalni ruszyli za nim i gdy mężczyzna wbiegł do budynku i próbował otworzyć drzwi do mieszkania, funkcjonariusze dobiegli do niego i uniemożliwili mu dalszą ucieczkę - informuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.