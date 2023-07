Historyczny sukces polskich żeglarzy! Brązowy medal na Sailing Champions League zdobyli zawodnicy Yacht Club Gdańsk

Jestem niesamowicie dumny z osiągnięć polskich żeglarzy w żeglarskiej Lidze Mistrzów. Pokazaliśmy, że absolutnie nie musimy mieć żadnych kompleksów w rywalizacji z najlepszymi klubowymi załogami świata i że polskie żeglarstwo nie jest Kopciuszkiem w zestawieniu z takimi żeglarskimi potęgami, jak Australia, Holandia, Francja, czy Niemcy. Jest to też dowód na to, że poziom Polskiej Ligi Żeglarskiej, w której na co dzień rywalizują te załogi jest bardzo wysoki. Na tyle wysoki, że wprowadziliśmy do finału Sailing Champions League aż trzy załogi, więcej mieli tylko Niemcy i Austriacy – mówi Maciej Cylupa, organizator Polskiej Ligi Żeglarskiej.