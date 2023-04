Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk) na trzecim miejscu w regatach Pucharu Świata French OIympic Week w Hyeres

Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch w latach 2021 i 2022 dwa razy wygrywali mistrzostwo świata juniorów, byli też mistrzami Europy seniorów. Są jedną z najmłodszych załóg w ścisłej światowej czołówce. W Hyeres od początku prezentowali znakomitą formę, a warunki pogodowe były zróżnicowane – początek regat to bardzo silny, niemal sztormowy wiatr, w kolejnych dniach siła wiatru spadła, ale za to „kręciło” z różnych kierunków, co dla żeglarza jest największym wyzwaniem.

Młodzi Polacy poradzili sobie z tymi warunkami znakomicie, żeglowali w czołówce zarówno w silnym, jak i słabym wietrze. Z 13 wyścigów w serii eliminacyjnej i finałowej aż 9 ukończyli w pierwszej dziesiątce, dwa z nich wygrali i z drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej awansowali do sobotniego, podwójnie punktowanego wyścigu medalowego z udziałem 10 najlepszych załóg. Do pierwszego miejsca zajmowanego przez hiszpańską załogę Diego Bottin i Florian Trittel mieli dużą stratę, z kolei grupa pościgowa, która walczyła o medale była spora, a różnice punktowe minimalne.

- Plan na wyścig medalowy był prosty. Zero kalkulacji, płyniemy najlepiej jak potrafimy, nie myśląc o wyniku. To był dobry wyścig w naszym wykonaniu, walka na trasie była zacięta, trzeba było podejmować trafne decyzje w ułamku sekundy. Przecięliśmy linię mety na piątym miejscu, co wystarczyło do zdobycia brązowego medalu. To nasz duży sukces, bo były to regaty bardzo silnie obsadzone i wyczerpujące. Cieszymy się z medalu, ale równie mocno cieszymy się z faktu, że żeglowaliśmy bardzo równo, bez większych wpadek, co było naszą bolączką jeszcze trzy tygodnie temu podczas regat Pucharu Świata na Majorce – mówią Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch.