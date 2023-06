Sukces windsurfera z Gdańska. Michał Polak (Gdański Klub Żeglarski / PGE Sailing Team Poland) wywalczył brązowy medal w Pucharze Świata

- Nie ukrywam, że wyścigi medalowe rozpocząłem zestresowany. Na szczęście stres zmienił się w pozytywną adrenalinę i na wodzie podejmowałem dobre decyzje. W ćwierćfinale przebiłem się do przodu z dalszej pozycji, w półfinale nieco zaryzykowałem na starcie, ale się opłaciło. W wyścigu finałowym spotkałem się z dwoma Holendrami, bardzo utytułowanymi zawodnikami, którzy znają smak zwycięstwa w najważniejszych imprezach. Luuc Vanopzeeland to aktualny wicemistrz świata i brązowy medalista mistrzostw Europy. Huig-Jan Tak to z kolei brązowy medalista mistrzostw świata i zwycięzca marcowych regat Pucharu Świata. Już samo to, że mogłem z nimi rywalizować w najważniejszym wyścigu regat Pucharu Świata, było dla mnie dużym wydarzeniem. Finiszowałem za nimi, ale wstydu nie przyniosłem. Wywalczyłem brązowy medal i jestem z siebie naprawdę dumny. To moje pierwsze podium w regatach seniorskich i oby to był dobry prognostyk na przyszłość – mówi Michał Polak.