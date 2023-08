Polacy rywalizują na żeglarskich mistrzostwach świata. Dobry start biało-czerwonych z AZS AWFiS Gdańsk! | ZDJĘCIA

Polacy z bardzo dobrym startem w żeglarskich mistrzostwach świata

Polacy pierwszego dnia na mistrzostwach świata klas olimpijskich rywalizowali w klasach 49er, 49erFX i 470. W pierwszej z nich trzy polskie załogi należą do światowej czołówki, co pokazały także w piątek, 11 sierpnia. Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki z AZS AWFiS Gdańsk rozpoczęli rywalizację od 17 miejsca w pierwszym wyścigu, by w następny wygrać, a w ostatnim zająć trzecią lokatę.