"Bałtyk stał się terenem wojny hybrydowej". Janusz Lewandowski z poparciem szefa MSZ Radosława Sikorskiego

- My mamy europejską strategię Morza Bałtyckiego, która jest nieaktualna, ponieważ jest bardzo pokojowa, skierowana na turystykę, wymianę kulturową, na ekosystem, ale przeoczono jedno wielkie zagrożenie. W trakcie II Wojny Światowej zatopiono w okolicach Głębi Gotlandzkiej ok. 50 tysięcy ton amunicji i środków bojowych. One rdzewieją, rozszczelniają się, przez co w najbliższych latach może wydobywać się z nich gaz musztardowy do Bałtyku. Nie chcemy zgotować sobie takiej katastrofy ekologicznej - dodał Janusz Lewandowski.