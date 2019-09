Jaroslav Mihalik, nowy piłkarz Lechii Gdańsk: Chcę się pokazać w ekstraklasie. Udowodnić, że jestem dobrym piłkarzem

Największym zmartwieniem Jaroslava Mihalika jest fakt, że nie grał od kilku miesięcy. Ostatni mecz ligowy rozegrał w maju. W czerwcu wystąpił jeszcze w meczu reprezentacji Słowacji. Strzelił wówczas bramkę w wygranym 5:1 meczu towarzyskim z Jordanią. Od tego czasu, po powrocie z wypożyczenia w MSK Żylina, jedynie trenował w Cracovii. Nie miał jednak szans na regularne występy, więc skorzystał z tego, że zgłosiła się po niego Lechia Gdańsk.

- W Cracovii nie byłem ostatnio długo. Wyjechałem na wypożyczenie na półtora roku (do MŠK Żylina – przyp.). Wiadomo, że ja nie chciałem tam zostać, klub też mnie nie chciał. Nie było innej szansy, więc trzeba było gdzieś jechać. Nie jest tak, że rozstawaliśmy się w nieprzyjemnych okolicznościach. Ja nic do trenera Michała Probierza nie mam. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć, żeby nie było to źle odebrane - wyjaśnia 25-letni Słowak.