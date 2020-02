Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Chodzi o zjawisko mobbingu i łamania prawa pracy oraz przepisów bhp

Uwaga inspektorów ma być szczególnie nakierowana na relacje pracownicze, w tym możliwość występowania zjawiska mobbingu. PIP przygotuje ankiety, w których zatrudnieni będą mogli określić, czy w ich wydziałach dochodzi do niepożądanych sytuacji wpływających na warunki pracy. Jak informuje PIP, kontrola ma bezpośredni związek z ostatnimi sygnałami docierającymi z WUOZ.

Jesteśmy na wstępnym etapie. Oficjalnie kontrola rozpoczęła się we wtorek - informuje Agnieszka Dobrodziej, p.o. zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru. - Kontrola będzie dotyczyć przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zgodnie z prawem, ankiety mogą zostać rozdane pod warunkiem zgody pracodawcy - tłumaczy Agnieszka Dobrodziej. - Jeżeli będzie taka wola, będziemy analizować pozyskane informacje oraz ustalać, czy problem mobbingu występuje w urzędzie. Gdyby to się potwierdziło, w następnej kolejności będziemy badać, czy pracodawca wszczął politykę antymobbingową lub podjął jakiekolwiek działania, by przeciwdziałać temu zjawisku.

Konserwator nie chciał odnieść się do większości zarzutów formułowanych przez anonimowych nadawców. Za pośrednictwem swojego rzecznika informował jedynie o poprawiającej się jakości obsługi klienta w budynku przy ul. Dyrekcyjnej.

W ostatnich tygodniach w WUOZ wprowadzono nowe dni i godziny przyjęć interesantów (we wtorki oraz czwartki), wyznaczono osobę, która jest do dyspozycji klientów pod telefonem, oraz powołano nowego zastępcę Igora Strzoka.

- Zakładamy 60 dni na przeprowadzenie wszystkich czynności - wyjaśnia zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku. - To, jak długo potrwa kontrola, zależy od tego, jak będzie układać się współpraca z kontrolowanym podmiotem.