Kazimierz Klawiter „w trakcie wyprowadzki” z Rady Programowej ECS. Stracił rekomendację ministerstwa

- Korzystając z przysługujących mi uprawnień, z dniem 4 czerwca br. wycofuję udzieloną Panu rekomendację. Proszę o przyjęcie mojej decyzji ze zrozumieniem wraz z podziękowaniami za dotychczasową pracę oraz gotowość do wspierania działalności ECS – napisał w piśmie do Kazimierza Klawitera Andrzej Wyrobiec, wiceminister MKDN (z up. Ministra).