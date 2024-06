52. Memoriał Żylewicza w Gdańsku przystankiem między Rzymem a Bydgoszczą. Wyniki i zdjęcia mityngu lekkoatletycznego

40 reprezentantów Polski, którzy prezentują obecnie najwyższy poziom, pojawiło się w sobotę, 15 czerwca 2024 roku na stadionie GOS-u w Gdańsku Strzyży. Podczas 52 Memoriału Żylewicza lekkoatleci z różnych części kraju mogli się sprawdzić w 20 konkurencjach. Niektórych start z czołówką zmobilizował na tyle, że świętowali rekordy życiowe.

52. Memoriał Józefa Żylewicza - Grand Prix Gdańska 15.06.2024

Memoriał Żylewicza w sobotę, 15 czerwca 2024 roku upłynął pod znakiem patrzenia w niebo. Parne powietrze zwiastowało opady deszczu. Na szczęście, pogoda okazała się łaskawa dla kibiców, a przede wszystkim startujących i nad stadionem lekkoatletycznym GOS-u kropiło tylko chwilami. Więcej trudności sprawiały natomiast porywy wiatru. W tym wypadku jednym przeszkadzały, a innych - dosłownie - popychały na bieżni. Dla najmocniejszych lekkoatletów start w Gdańsku był kontynuacją po powrocie z Rzymu, gdzie z reprezentacją Polski uczestniczyli w mistrzostwach Europy. Utrzymanie formy jest istotne także z tego powodu, że w ostatni weekend czerwca wszyscy najsilniejsi spotkają się w Bydgoszczy na mistrzostwach kraju. Dla wielu to ostatnia okazja do wypracowania punktów w rankingu i wylotu do Paryża na igrzyska olimpijskie.

- Przygotowuję się w tej chwili już tylko do mistrzostw Polski. Nie ukrywam, że kwalifikacja sztafety na igrzyska nam, niestety, uciekła. Bardzo nad tym ubolewam, bo to prawdopodobnie mój ostatni sezon w karierze. Nie jestem już w stanie dłużej się z tego utrzymać. To ciągle jest gonitwa za marzeniami, za celami. Jestem z rocznika 1993, więc jak na standardy sprinterskie jestem już starym zawodnikiem. Już idzie nowe pokolenia. Jestem najstarszym zawodnikiem w kadrze, bo chłopacy są młodsi ode mnie po 10 lat. Cały czas próbuję dotrzymać im tempa, co mi pośrednio się udaje, jak jestem w formie i dyspozycji - powiedział Przemysław Słowikowski, gdyński sprinter reprezentujący MKL Szczecin, zwycięzca memoriałowego biegu na 100 metrów. Okazuje się, że czasem wystarczy się rozluźnić, aby sięgnąć po rekord życiowy. Tak było w przypadku Alicji Wrony-Kutrzepy (AZS UMCS Lublin), która wygrała bieg na 400 metrów, łamiąc granicę 53 sekund. To rezerwowa w sztafecie, która akurat w Rzymie na mistrzostwach Europy nie wystąpiła.

- Zawsze jest zawód, kiedy się nie biegało, a jedzie na międzynarodową imprezę. Taki jest jednak sport, że ktoś musi jechać na rezerwę. Jechałam z siódmym czasem, więc liczyłam się z tym. Szkoda, ale taka jest kolej rzeczy. Co do startu w Gdańsku, to podeszłam do niego bardzo na luzie. W Rzymie byłam w gotowości, żeby startować, ale też nie było czasu na pełny trening. Byłam w trybie raczej luźnego rozruchu, aby na wypadek czegoś móc wejść. Na dodatek przed wylotem się rozchorowałam. Przez trzy dni nie zrobiłam nic, więc jechałam z przekonaniem: co ja tutaj robię? Na starcie zobaczyłam, że są mocne podmuchy wiatru. Pomyślałam sobie, że zamiast z Warszawy do Trójmiasta, trzeba było wracać do domu do Lublina. Miałam więc luz na starcie i to mi dzisiaj pomogło. Jestem pełna niedowierzania, bo biegło mi się super. Starałam się wykorzystać miejsce, gdzie ten wiatr wiał w plecy - nie kryła zadowolenia po zejściu z podium Alicja Wrona-Kutrzepa.

Nie wszystkim jednak te warunki pomogły w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów. - Nie da się rzucać z takim wiatrem w konkursie rzutu 1-kg dyskiem. A szkoda, bo to całkiem przyjemne zawody. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Nie ma czasu na zawód, ponieważ walczę o ranking olimpijski. Po Rzymie nie było czego świętować, więc szybko wróciłam znowu do pracy. Walczę, żeby móc jechać na igrzyska olimpijskie. Muszę dobrze wystartować na mistrzostwach Polski i myślę, że to może wystarczyć - przyznała Daria Zabawska, dyskobolka AZS-u UMCS-u Lublin, która wygrała na memoriale z wynikiem 57,95 m.

52. Memoriał Żylewicza był okazją do sprawdzenia się amatorów na bieżni na dystansie 3000 metrów. W "Szybkiej Strzale Północy" biegały kobiety i biegali mężczyźni. Wśród pań najlepsza okazała się Elżbiera Majcher, a jej czas to 11.18,16. Wśród panów niedościgniony okazał się Damian Sławiński z rezultatem 9.42,51.

W bogatym programie lekkoatletycznych zawodów w Gdańsku nie zabrakło także rywalizacji sportowców niepełnosprawnych. Bieg na dystansie 100 metrów w ramach frame running wygrał Kasjan Olszowski z Wrocławia. Wózkarski wyścig na 800 metrów zwyciężył natomiast Piotr Gołębiewski. Z kolei konkurs pchnięcia kulą z okrągłym wynikiem 10 metrów wygrał Damian Szefs.

Wyniki Memoriału Żylewicza 2024

Kobiety:

100 m 1. Aleksandra Piotrowska (AZS WFiS Gdańsk) - 11,94

2. Kamila Stempkowska (AZS WFiS Gdańsk) - 12,34

3. Aleksandra Krawczyk (KS Warszawianka Warszawa) - 12,35 400 m 1. Patrycja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin) - 52,58

2. Adrianna Janowicz-Półtorak (AZS UMCS Lublin) - 53,73

3. Anna Pałys (AZS AWF Wrocław) - 53,92 800 m 1. Lena Suchowolak (RLTL GGG Radom) - 2.07,79

2. Oliwia Bełczew (KKL Kielce) - 2.08,88

3. Weronika Płatek (MLKS Nadwiślanin Chełmno) - 2.15,26 3000 m 1. Monika Dubiella (KS Prefbet-Sonarol) - 9.12,77

2. Olimpia Breza (KUKS Remus Kościerzyna) - 9.13,19

3. Zuzanna Wiernicka (RKS Łódź) - 9.15,46

100 m płotki 1. Alicja Sielska (AZS AWF Kraków) - 13,24

2. Weronika Nagięć (AZS AWF Kraków) - 13,27

3. Karolina Kołeczek (GKS Olimpia Grudziądz) - 13,68

5000 m chód 1. Helena Gałecka (UKS Herkules Sulejówek) 27.44,71

2. Izabela Iwaszczyszyn (KL Lechia Gdańsk) - 33.39,77 Skok o tyczce 1. Pola Ogiegło (WKS Flota Gdynia) - 3,32

2. Zuzanna Olko (SKLA Sopot) - 3,22

3. Katarzyna Grelewicz (WKS Flota Gdynia) - 3,22

3. Martyna Majewska (WKS Flota Gdynia) - 3,22 Trójskok 1. Karolina Młodawska (KKL Kielce) - 13,20

2. Amelia Kubala (SKLA Sopot) - 12,75

3. Joanna Mosiek (MUKS Kadet Rawicz) - 12,44 Pchnięcie kulą 1. Karolina Urban (AZS AWFiS Gdańsk) - 13,95

2. Iga Wysoczańska (MKL Jurand Szczytno) - 13,06

3. Joanna Marszelewska (MKL Jurand Szczytno) - 12,77 Rzut dyskiem 1. Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) - 57,95

2. Karolina Urban (AZS AWFiS Gdańsk) - 54,44

3. Weronika Muszyńska (AZS UMCS Lublin) - 52,46 Rzut oszczepem 1. Marcelina Witek-Konofał (AML Słupsk) - 56,75

2. Małgorzata Maślak (ULKS Tychowo) - 50,77

3. Marleen Baas (SKLA Sopot) - 44,73

Mężczyźni:

100 m 1. Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin) - 10,51

2. Sebastian Libura (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) - 10,71

3. Damian Opuszewicz (AZS AWFiS Gdańsk) - 10,76 200 m 1. Mateusz Glaza (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) - 21,71

2. Damian Opuszewicz (AZS AWFiS Gdańsk) - 22,04

3. Igor Sierpniewski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) - 22,17 400 m 1. Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań) - 46,37

2. Michał Łowicki (AZS AWFiS Gdańsk) - 48,13

3. Adam Paździerz (AZS AWF Katowice) - 48,39 800 m 1. Andrzej Kowalczyk (Kraków Athletics Team) - 1.50,70

2. Mateusz Makowski (AZS AWF Warszawa) - 1.51,11

3. Daniel Dominiak (GKS Olsza Olszyna) - 1.51,51 1500 m 1. Kamil Herzyk (SLiS Just Team Bielsko-Biała) - 3.44,46

2. Michał Piątek (CKS Budowlani Częstochowa) - 3.49,54

3. Dawid Borowski (Stal LA Ostrów Wielkopolski) - 3.50,51 3000 m 1. Grzegorz Petrusiewicz (AZS Łódź) - 8.21,98

2. Wiktor Maćkowiak (OŚ AZS Poznań) - 8.30,60

3. Michał Misiewicz (AZS AWF Warszawa) - 8.30,65

5000 m chód 1. Dominik Barbużyński (KL Lechia Gdańsk) - 23.21,28

2. Tomasz Lipiec (AZS AWF Warszawa) - 23.54,87

3. Kryspin Garski (ULKS Talex Borzytuchom) - 24.57,00 Skok o tyczce 1. Szymon Mazurowski (SKLA Sopot) - 3,22 Trójskok 1. Szymon Wziątek (AML Słupsk) - 13,43 Pchnięcie kulą 1. Szymon Mazur (AZS AWF Warszawa) - 18,52

2. Mateusz Helman (LKS Ziemi Puckiej Puck) - 16,22

3. Kacper Ruciński (MKL Jurand Szczytno) - 16,12 Rzut dyskiem 1. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) - 60,05

2. Oskar Stachnik (AZS UMCS Lublin) - 59,40

3. Wojciech Marok (MKL Jurand Szczytno) - 51,93