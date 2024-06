Wstęp do przygody z triathlonem. Zawody Trefl Aquathlon Gdańsk w Brzeźnie dały uczestnikom dużą frajdę Rafał Rusiecki

14.06.2024 gdansk plaza w gdansku brzeznie ) okolice molo ) trefl aquathon gdansk - plywacko-biegowe zawody dzieciece fot. przemek swiderski / polska press / dziennik baltycki Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (45 zdjęć)

Aquathlon to dyscyplina łącząca pływanie oraz bieganie. W piątek, 14 czerwca 2024 roku zawody Trefl Aquathlon Gdańsk otworzyły rywalizację w ramach Lotto Challenge Gdańsk. W zależności od wieku każdy z młodych uczestników miał do pokonania dostosowany do możliwości dystans. Przedstawiamy wyniki i zdjęcia z rywalizacji młodzieży szkolnej.