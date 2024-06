Najdroższe transfery Lechii Gdańsk. Kto jest liderem tego rankingu i ile biało-zieloni zapłacili? TOP 10

Lechia w trakcie poprzedniego sezonu była bardzo aktywna na rynku transferowym. To nie mogło dziwić, bo drużyna była budowana praktycznie od początku, więc potrzebowała nowych piłkarzy do gry w Fortunie 1. Lidze. Stąd były wydatki finansowe, a w trakcie sezonu biało-zieloni stawali się coraz mocniejsi. Tomas Bobcek, Iwan Żelizko, Camilo Mena – to bardzo wartościowi zawodnicy, ale trzeba było za nich zapłacić.

Te ruchy transferowe okazał się trafione, bo trener Szymon Grabowski wraz ze swoimi podopiecznymi w świetnym stylu awansowali do PKO Ekstraklasy. Teraz jednak czas na kolejny krok do przodu, aby sięgnąć po nowych piłkarzy i wzmocnić zespół biało-zielonych tak, aby był gotowy do rywalizacji w krajowej elicie.

Najbliższy czas pokaże, czy władze klubu postawią na zawodników bez kontraktów czy będą wydawać na transfery nowych piłkarzy. Pewne jest, że Lechia jest zdecydowana na zatrzymanie Rifeta Kapicia, a za kapitana zespołu będzie musiała zapłacić łotewskiej Valmierze.