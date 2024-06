Lechia Gdańsk zmienia plany w okresie przygotowawczym. Zgrupowanie jednak nie odbędzie się w Gniewinie

Pierwsza zmiana jest drobna. Piłkarze Lechii przygotowania mieli rozpocząć w najbliższy poniedziałek, a ostatecznie na pierwszym treningu pojawią się we wtorek, 18 czerwca. Pierwsza faza przygotowań odbywać się będzie na obiektach przy ul. Traugutta.

CZYTAJ TAKŻE: EURO 2024 NA ŻYWO: wyniki i tabele, terminarz. Kiedy Polska gra mecze grupowe?

W trakcie okresu przygotowawczego drużyna biało-zielonych uda się na zgrupowanie. Jego miejsce też się zmieniało. Początkowo miało być Cetniewo, potem Gniewino, a teraz ostatecznie drużyna uda się jednak do Cetniewa.

Znamy trzech rywali podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego w grach sparingowych. To jednak dzięki temu, że ogłosili to przeciwnicy. Lechia zagra 29 lipca z Lechem Poznań we Wronkach, 10 lipca w Gdańsku z drugoligową Chojniczanką Chojnice oraz 13 lipca z Wisłą Płock w Brześciu Kujawskim. To zapewne nie jest lista ostateczna i dojdzie do tego jeszcze jeden albo dwa mecze kontrolne. Wciąż w klubie trwa praca nad transferami, aby wzmocnić zespół przed grą w krajowej elicie.