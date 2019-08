Mieszkańcy Pomorza najchętniej w kraju korzystają z kolei. W województwie pociągami jeździmy też częściej niż Szwedzi czy Francuzi

UTK jak co roku opublikowała ranking "wskaźnika wykorzystania kolei" w poszczególnych województwach. To średnia liczba przejazdów, jaką w roku wykonuje mieszkaniec danego regionu. Statystyczny Pomorzanin jechał w ubiegłym roku pociągiem 24,8 razy, przeciętny Polak ledwie ponad 7 razy. Co równie ważne tylko w naszym województwie ten omawiany wskaźnik w ostatnim roku wzrósł. Wszyscy przewoźnicy kolejowi w województwie pomorskim przewieźli 57,58 mln pasażerów.

– Te prawie 25 podróży pociągiem w ciągu roku to bardzo wysoki wynik również w skali europejskiej. Pomorzanie podróżują koleją chętniej niż Szwedzi, Francuzi czy Węgrzy, a prawie tak samo często jak Brytyjczycy – podkreśla marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

Samorząd województwa pomorskiego od lat mocno stawia na kolej. Inwestycje prowadzone są dwutorowo. – Kupujemy nowy tabor. To dziewięć komfortowych elektrycznych składów Impuls. Część z nich już od grudnia 2018 r. wozi pasażerów pomiędzy Słupskiem a Elblągiem – dodaje marszałek.