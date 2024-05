Młodzi pracownicy chcą lepszych komputerów? Badanie pokazuje, co Polacy cenią sobie w służbowym sprzęcie

Młodzi pracownicy chcą lepszych komputerów?

Z przenośnego sprzętu korzystają głównie młodsi pracownicy – 63 proc. Zetek oraz 60 proc. millenialsów . Jest to raczej nowy sprzęt – 9 proc. badanych ma do dyspozycji komputer młodszy niż rok, a kolejne 40 proc. korzysta ze sprzętu w wieku od roku do trzech lat. Niemal 60 proc. badanych uważa, że aktualny komputer im wystarcza. Blisko jeden na czterech pracowników chciałaby już go zmienić, ale satysfakcjonowałaby ich zmiana na używany. Tylko 19 proc. oczekuje wymiany na zupełnie nowe urządzenie.

Podczas korzystania ze służbowego komputera Polki i Polacy największą wagę przykładają do jego wydajności – taką odpowiedź wskazało 66 proc. badanych według najnowszego raportu No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy. Dla 63 proc. najważniejszy jest dobry ekran, 48 proc. zwraca uwagę przede wszystkim na jakość urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury) oraz na ogólną sprawność urządzenia, a 47 proc. na dużą pojemność pamięci . Tylko dla 23 proc. liczy się niska waga urządzenia, a dla 17 proc. – wytrzymała obudowa.

Prawie co piąty pracodawca udostępnia zatrudnionym dwa monitory do pracy, zdecydowana większość dostosowuje się w tym względzie do zgłaszanych przez pracowników i pracownice potrzeb. Co najmniej trzy monitory do pracy pojawiają się w zaledwie 0,7 proc. ogłoszeń o pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Czerwiec w Pokemon GO. Znamy bohaterów wydarzeń Community Day i nie tylko. Jakie atrakcje czekają na graczy?

W ogłoszeniach o pracy zawierających informację o dostępnym w firmie systemie operacyjnym najczęściej wymieniany jest Windows (57,4 proc.). Drugie miejsce zajmuje Linux (34 proc.), a trzecie MacOS (32,6 proc.). Często oferowana jest możliwość wyboru z kilku systemów.