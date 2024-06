Ciemno wszędzie, ale gwarno na ulicach Gdyni! Andrzej Rogiewicz królem Nocnego Biegu Świętojańskiego WYNIKI

Nocny Bieg Świętojański w Gdyni 22.06.2024

Z grona kobiet najlepsza w nocy w Gdyni okazała się Swiatłana Sanko. Białorusinka mieszkająca w Grudziądzu, a często zaglądająca na imprezy biegowe Pomorza, potrzebowała na to 34 minut i 28 sekund. Dało jej to wysokie, 10 miejsce w klasyfikacji open. 21 sekund do najszybszej straciła Ukrainka Natalia Semenowicz. Trzecia była reprezentantka Zantyru Sztum Beata Niemyjska z Nowego Dworu Gdańskiego, której czas to 35.46.

Na bieganie na dystansie 10 km zdecydowało się prawie 2,4 tysiąca osób. Aktywną falę zawodników zamknęła Aleksandra Drapak z Gdyni, która jako 2340 przecięła metę z czasem 1:47.58.

Na trasę wyruszyli także entuzjaści nordic walkingu. Metę ukończyło 93 uczestników, z których najmocniejsze tempo narzucił gdańszczanin Maciej Kłos. Potrzebował do tego 1 godziny, 3 minut i 13 sekund. Wśród kobiet najszybsza była natomiast Joanna Labuda z Ostrzyc (1:09.31). Najwytrwalsza na 10-km trasie była z kolei Katarzyna Gaffke z Luzina, która spędziła aktywnie maszerując 1:43.18.