30 czerwca wyjątkowy koncert dla dzieci – „Cztery struny świata” w Gdańsku!

Cztery struny świata

Według specjalistów muzyka klasyczna ma dobroczynny wpływ na rozwój dzieci, dlatego miasto Gdańsk ma dla rodzin z dziećmi do zaoferowania coś wyjątkowego. 30 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w Gdańsku, będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla rodzin z dziećmi. Jeżeli chcesz zapoznać swoją pociechę z muzyką klasyczną w formie, przygotowanej specjalnie dla dzieci – to koncert „Cztery struny świata”, będzie ku temu idealną okazją. Koncert pełen jest zagadek i ciekawostek, staje się on ciekawą i wartościową przygodą. Wydarzenie będzie miało miejsce na ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, przy Stoczni Gdańskiej. Podczas koncertu, będzie można zobaczyć znamienitą skrzypaczkę - Annę Wandtke-Wypych oraz Dominikę Glapiak na fortepianie. Organizatorem koncertu jest Fundacja „Hanseatica”. Wstęp jest wolny.

Wpływ muzyki na rozwój dziecka

W 2016 roku grupa badaczy i naukowców z dziedziny neurologii z Instytutu Brain and Creativity Uniwersytetu Południowej Kalifornii, przeprowadziła interesujące badania na temat wpływu muzyki na rozwój dzieci. Wyniki badań wyraźnie wykazały, iż jak najszybszy kontakt z muzyką, od najmłodszych lat dziecka ma bardzo pozytywny wpływ na jego rozwój, a zwłaszcza na rozwój mózgu. Muzyka pomaga dziecku przyswoić umiejętności takie jak: czytanie, czy wszelkie umiejętności w zakresie wymowy i komunikacji ze światem. Natomiast według organizacji National Association of Music Merchants, dzieci które od najmłodszych lat grają na instrumencie, łatwiej przyswajają naukę matematyki w szkole i szybciej wypracowują proces logicznego i analitycznego myślenia.