Nie zatrzymał się do kontroli i próbował rozjechać policjantów - pościg w Gdańsku w nocy z soboty na niedzielę 28/29 września

Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 w nocy. Kierujący VW Golfem nie zatrzymał się do kontroli drogowej w centrum Gdańska.

- Policjanci rozpoczęli więc pościg. Za pośrednictwem dyżurnego funkcjonariusze wezwali wsparcie. Wezwany kolejny radiowóz, na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i 3 Maja, zablokował przejazd uciekającemu mężczyźnie. Mimo tokierowca próbował ominąć policyjną blokadę, m.in. wjeżdżając częściowo na przejście dla pieszych i torowisko, cofając próbował także potrącić policjanta. Funkcjonariusze zdecydowali się na wykorzystanie broni służbowej poprzez przestrzelenie opon uciekającego pojazdu i w ten sposób go unieruchomili - relacjonuje st. asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku.

Okazało się, że zatrzymany kierowca był poszukiwany w związku z przestępstwami narkotykowymi, poza tym w bagażniku samochodu znaleziono także przedmioty mogące służyć do kolejnych przestępstw.

39-letni kierowca oraz towarzyszący mu 35-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu. Mundurowi prowadzą obecnie czynności w kierunku czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz nie zatrzymania się do kontroli drogowej. Za pierwsze z tych przestępstw grozi do 10 lat pozbawienia wolności.