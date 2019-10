Nów Księżyca w znaku Skorpiona [28 października 2019]. Spotkanie ze swoją ciemną stroną. Więcej strachu i obaw, mniej energii

W poniedziałek rano będziemy świadkami kulminacji nowiu Księżyca w Skorpionie. W tym czasie człowiek czuje się wyczerpany, przytłumiony, dolegają mu bóle głowy, pojawia się nieuzasadnione uczucie strachu i przygnębienia. Może też czuć potrzebę wycofania się, a nawet chwilowego zamknięcia na świat. Podczas nowiu u wielu osób obserwuje się zaburzenie psychiki, przejawiające się w fobiach i manii. Z pewnością nie pomaga okres jesieni i melancholia, która wielu z nas teraz dopada.

Stwórz mapę marzeń

Na szczęście nów Księżyca jest też idealnym początkiem, dlatego właśnie teraz warto zabrać się za wyznaczanie celów i spisania marzeń, a nawet stworzenie ich mapy. Warto poświęcić w ten weekend trochę czasu na wyciszenie, bo właśnie spokojny, zrelaksowany, pozytywny nastrój jest żyzną „glebą” dla nasion naszych marzeń. Mapa marzeń to kolaż z powycinanych z pism i gazet ilustracji, tytułów, rysunków, zdjęć, które w symboliczny sposób przedstawiają to, o czym marzymy. Gdy wybieramy je, wycinamy i nalepiamy na arkusz, koncentrujemy się na nich i sprawiamy, że stają się możliwe do spełnienia.