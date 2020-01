Po przedszkolach pora na żłobki. Gdańscy radni Koalicji Obywatelskiej chcą premiowania zaszczepionych dzieci przy rekrutacji

Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta Gdańska chce, by zaszczepione dzieci były premiowane w rekrutacji do publicznych żłobków. Radni złożyli w tej sprawie interpelację do prezydent Aleksandry Dulkiewicz. W ubiegłym roku z ich inicjatywy uchwalono premiowanie zaszczepionych dzieci w drugim etapie rekrutacji do gdańskich przedszkoli.