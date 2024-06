Pogoda na weekend. Pomorze będzie najchłodniejszym miejscem w Polsce

Prognoza pogody na weekend 7-9 czerwca 2024 na Pomorzu

Piątek 7 czerwca

W piątek 7 czerwca w regionie Pomorza utrzymywać się będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zmienny przechodzący na zachodni i północno-zachodni.

Sobota 8 czerwca

W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Prognozowane są lokalnie przelotne opady deszczu, głównie na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Niedziela 9 czerwca

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna i dość chłodna – temperatury będą się wahać od 9°C do 12°C. Zacznie wzmagać się wiatr, najsilniejszy nad samym morzem. W porywach do 65 km/h, południowy skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Będzie to też najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 16°C do 19°C. Wiatr okresami będzie porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.