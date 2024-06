Przystojniacy z całego świata zjechali do Polski. Ale ciacha! Walczą o tytuł Mistera Supranational

Od kilku dni województwo małopolskie gości najpiękniejszych ludzi na świecie! Najpierw do Polski na zgrupowanie przyjechały kandydatki do tytułu Miss Supranational, a niedługo po nich także najprzystojniejsi mężczyźni, którzy startują w wyborach Mister Supranational 2024.

- Do Krynicy-Zdroju zawitali reprezentanci 40 krajów, każdy z nich przyjechał do Małopolski powalczyć o tytuł tego najprzystojniejszego - Mistera Supranational 2024 - mówi Dominika Staniaszek, rzecznik prasowy konkursu Miss Polski. - W tym roku panowie do gali będą się przygotowywać w hotelu Krynica.