Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka 2020. Jakie zadania pojawią się na teście? Zasady i wyniki testu. Arkusz CKE z matematyki 31.03.2020

To kolejny dzień zdalnego egzaminu ósmoklasisty, który przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ma to być próba sprawdzenia swojej wiedzy przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu 2020 roku mają się zmierzyć z właściwym egzaminem. Czy do tego dojdzie, tego w tej chwili nie wiadomo. Resort edukacji twierdzi, że będzie to możliwe, ale większość środowiska szkolnego, rodziców i samych uczniów nie wyobraża sobie, jak miałyby wyglądać egzaminy w dobie epidemii koronawirusa w Polsce. Od ponad 2 tygodni zamknięte są szkoły i przedszkola, a nauka odbywa się zdalnie. Co myślicie o egzaminie ósmoklasisty w kwietniu 2020? Czekamy na Wasze komentarze pod materiałem!