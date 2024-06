Wyjątkowy spektakl Williama Szekspira – „Sen nocy letniej” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku

O czym jest ta historia?

„Sen nocy letniej” – dzieło światowej klasy Williama Szekspira to historia miłości. Dramat dwóch kochanków – Hermii i Lizandra. Kochankowie uciekają przed ojcem dziewczyny do ateńskiego lasu, w którym spotykają rozmaite leśne duchy, w tym Puka. Spektakl jest przepełniony tańcem baletowym z elementami mitologii. Pełna wrażeń i niezapomnianych przeżyć historia Hermii i Lizandra, zabierze widza w świat magii, elfów, wróżek i duchów, a wizja kompozytora przedstawiona w spektaklu sprawi, że nie da się o nim zapomnieć na długo. Wspaniałe kostiumy, nietuzinkowa aranżacja, scenografia i animacje, dopełniają piękna i wykwintności tej historii.

W spektaklu udział biorą Balet, żeńska część Chóru Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz Orkiestra Opery Bałtyckiej.

Felix Mendelssohn – Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy to kompozytor, dyrygent i pianista, pochodzenia niemieckiego. Wywodził się z zamożnej rodziny żydowskiej, mającej kontakty z przedstawicielami niemieckiej inteligencji i licznych środowisk twórczych. Młodość i dzieciństwo Feliksa, było przepełnione atmosferą artystyczną: uczył się gry na skrzypcach i fortepianie. Już w 1819 roku skomponował ponad kilkadziesiąt utworów, m.in. 6 symfonii na orkiestrę kameralną, operę komiczną i singspiel. Po odbytych podróżach do Weimaru i Paryża, podczas których poznał wielu sławnych wówczas twórców i artystów, rodzina kompozytora osiadła w Berlinie. Bardzo szybko ich dom stał się najważniejszym salonem artystycznym w mieście. Organizowano w nim koncerty, odczyty i spektakle. Uwerturę „Sen nocy letniej”, do sztuki Szekspira skomponował w 1826 roku, a w 1827 był jej dyrygentem podczas pokazu w Szczecinie.