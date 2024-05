Raport o Stanie Miasta za rok 2023 złożony. Finanse, liczby, inwestycje – jaka jest kondycja Gdańska

Rosną za to wydatki miasta. Osiągnęły one wysokość 4640,1 mln zł i były większe o 165,4 mln zł niż w 2022 r. Deficyt budżetowy w 2023 r. wyniósł 271,1 mln zł.

Raport omawia też miejskie finanse. W zestawieniu rocznym widać spadające, w porównaniu do 2022 roku dochody miasta. W 2023 r. dochody Gdańska wyniosły 4369,0 mln zł i spadły o 17,5 mln zł w stosunku do 2022 r.

W sferze komunikacji raport mówi o planie rozbudowy PKM w kierunku południowych dzielnic Gdańska ale także o systemie miejskiego roweru MEVO oraz programach promujących bezpieczeństwo na drogach – to m.in. program 30 0.

- To zero oznacza zero ofiar śmiertelnych. Ten program to nie tylko infrastruktura ale też i edukacja , w tym praktyczna, tego jak bezpiecznie poruszać się po mieście – tłumaczyła Aleksandra Dulkiewicz.

W dziale poświęconym gospodarce raport mówi o rosnącej liczbie pasażerów korzystających z gdańskiego lotniska i wzrastającym poziomie przeładunku towarów w gdańskim porcie. Pokazuje też, że w Gdańsku w 2023 roku była rekordowa liczba podmiotów gospodarczych (nieco ponad 96 tys.), a także wzrost o 10 proc. poziomu przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.

- Trend popandemiczny w turystyce wciąż się utrzymuje – w Gdańsku przybywa gości krajowych, ale także i zagranicznych – mówiła w części raportu poświęconej turystyce Aleksandra Dulkiewicz.