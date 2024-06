Sikorski ws. śmierci polskiego żołnierza: "To, co się stało nie było przypadkiem, było zabójstwem"

Do zaistniałej sytuacji odniósł się w Gdańsku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Dworze Artusa.

- To był atak z Białorusi na polską granicę, na polskiego żołnierza, metodami, których uczą funkcjonariusze państwa białoruskiego. To nie są przypadkowe bijatyki, ci ludzie są wdrażani. To, co się stało nie było przypadkiem, było zabójstwem. Dlatego żądam zidentyfikowania i przekazania nam tego zabójcy - powiedział Radosław Sikorski.