Według internautów Gdańsk mieści się w setce najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Statystyki jednak tego nie potwierdzają

Także zdaniem pana Arkadiusza z Wrzeszcza opinie o tym, że w Gdańsku jest wybitnie niebezpiecznie, traktować należy z dużą rezerwą.

- Jeśli sporządzane jest takie zestawienie i przepytywani są internauci z całego świata, a nie mieszkańcy miasta, to trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników - uważa pan Arkadiusz. - Po pierwsze, część osób nadal może postrzegać Gdańsk przez pryzmat zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Jest cały czas dość świeżo pamiętane, a odbiło się przecież szerokim echem na całym świecie. Dodatkowo Polska przez część zachodnioeuropejskiej opinii publicznej nadal postrzegana jest jako kraj, w którym rzekomo na porządku dziennym jest rasizm. To z pewnością także nie pomaga. Moim zdaniem jednak tak bardzo skrajne opinie są niezasłużone i krzywdzące. Podróżuję sporo po Europie i widzę, co się dzieje. W mojej ocenie w każdym, dużym mieście we Francji, czy w Niemczech, jest z pewnością bardziej niebezpiecznie, niż w Gdańsku.