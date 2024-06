Z dowództwa słupskiej szkoły policyjnej do Gdańska. Mł. insp. Alina Majchrzak, nowa wicekomendant pomorskiej policji

Obowiązki na stanowiskach kierowniczych rozpoczęła od lutego 2020 r. jako pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku. Od sierpnia 2020 r. została naczelnikiem tego wydziału. Następnie od lutego 2021 r. powierzono jej pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, na które to stanowisko została powołana 24.07.2021 r. i piastowała je do końca maja br.