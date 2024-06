Zaginięcie Iwony Wieczorek. Trwają poszukiwania kierowcy białego Cinquecento, według detektywów mógł on być jednym z ochroniarzy „Bacówki”

Detektywi z Trójmiasta podkreślają również, że ulica, którą porusza się pojazd to nie ul. Pomorska, a Piastowska.

- W komunikacie policji jest błąd, pytanie czy popełniono go już na początk śledztwa czy dopiero teraz. To właśnie z tej ulicy możemy dotrzeć na plażę wejściem numer 63… to tuż obok miejsca zaginięcia Iwony Wieczorek! Na Piastowskiej znajduje się również restauracja potocznie kiedyś zwana „Bacówką”, której monitoring zarejestrował tajemniczego Fiata Cinquecento. Jak wynika z naszych ustaleń pojazd mógł należeć do jednego z ochroniarzy lub kogoś blisko związanego z ochroną tego obiektu.