Zdunek Wybrzeże Gdańsk w Bawarii nie dogoniło Diabłów. Ligowe punkty pozostały w Landshut

Trans MF Landshut Devils - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 11.06.2023

Zdunek Wybrzeże Gdańsk próbuje w sezonie 2023 zaskakiwać. Na duży plus jest fakt, że trzyma pewien poziom drużynowo i "krąży" wokół 40 punktów w każdym spotkaniu. To sprawia, że występy wybrańców menedżera Eryka Jóźwiaka są bardzo zacięte. Elektryzują do końcowych biegów kibiców, którzy mogą spodziewać się dosłownie wszystkiego.

ZOBACZ TABELĘ:

W niedzielę, 11 czerwca 2023 roku w Bawarii gdańszczanie chcieli znaleźć sposób na miejscowe Diabły. Szło im jednak opornie od początku. Ten scenariusz kibice Wybrzeża dobrze znają. Gospodarze lepiej rozpoczęli rewanżowe spotkanie (w Gdańsku było wcześniej 44:46) i kontrolowali wydarzenia.

Słabo w Niemczech radzili sobie najmłodsi zawodnicy Wybrzeża. Miłosz Wysocki dwa biegi zakończył jako ostatni. Seweryn Orgacki w pięciu próbach zdobył tylko punkt. Tyle samo w trzech startach zaliczył Keynan Rew, co w przypadku Australijczyka jest dużym zawodem.