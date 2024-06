Zobacz pokaz w strojach kąpielowych w wykonaniu finalistek konkursu Miss Woj. Pomorskiego 2024

Miss Województwa Pomorskiego 2024

Polska Miss to ogólnopolski konkurs piękności z własną oprawą artystyczną, nagrodami i dużą promocją medialną. Polska Miss jest wydarzeniem, które powstało na bazie regionalnego konkursu piękności - tłumaczą organizatorzy. W Hotelu Faltom w Rumii odbył się finał konkursu Miss Województwa Pomorskiego 2024. O zaszczytny tytuł walczyły 34 kobiety, a wszystkie wyjątkowe.

Laureatki mają możliwość udziału w konkursie piękności Polska Miss, co jest sporym wyróżnieniem i daje szansę na karierę w świecie mody i show-biznesu. Konkurs Polska Miss Województwa Pomorskiego to wydarzenie, które otwiera możliwości. Wybory te pełnią także funkcję pełnoprawnych eliminacji do ogólnopolskiego konkursu piękna Polska Miss.