VIII Wojewódzkie Igrzyska LZS odbyły się w Dębnicy w gminie Człuchów! Te zawody to mnóstwo emocji w różnorodnych dyscyplinach Małgorzata Wojciechowska

Za nami VIII Wojewódzkie Igrzyska LZS. Tym razem to święto wiejskiego i ludowego sportu odbyło się w gminie Człuchów, z czego większość konkurencji rozegranych zostało w kompleksie sportowym w Dębnicy. Poszczególne konkurencje skierowane były zarówno do sportowców, jak i do osób zaangażowanych w życie miejscowości na Pomorzu - strażaków, seniorów czy gospodyń wiejskich. W klasyfikacji generalnej samorządów zwyciężyła gmina Puck, a zaraz za nią uplasowali się gospodarze, czyli gmina Człuchów.