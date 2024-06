30% zniżki na okulary korekcyjne z okazji 30 urodzin Vision Express Honorata Mikrut

„(…) Niektórzy widzą tylko to, co dzieje się bardzo daleko, inni nie sięgają wzrokiem poza czubek własnego nosa. Chyba wszystkim przydałyby się jakieś okulary.” - Marjaleena Lembcke. Bez względu na to, czy widzimy to, co dzieje się daleko, czy tylko to, co dzieje się blisko, na wszelkie problemy ze wzrokiem pomoże firma Vision Express, która obecnie obchodzi swoje 30 – lecie i z tej okazji dla swoich klientów przygotowała bardzo wyjątkową promocję – 30% zniżki na okulary korekcyjne.