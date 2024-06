Spotkanie z Markiem Kamińskim w Uniwersytecie Gdańskim - książka "Polaris"

Spotkanie z Markiem Kamińskim

Film: "Camino" Marka Kamińskiego – droga do Santiago de Compostela

Film dokumentalny, opowiadał historię wędrówki Marka Kamińskiego szlakiem: „Camino”, czyli trasą między Kaliningradem aż do Santiago de Compostela, wynoszącą łącznie 4000 km.

Nasz bohater odbył trasę Camino na piechotę. Jest to niesamowita historia, ponieważ pokazuje hart ducha człowieka, który mimo skrajnego wycieńczenia podążał dalej do celu. Jak to sam określił:

(…) byle do kolejnego drzewa, do kolejnego końca drogi, do horyzontu. Chodzi o to, by być tu i teraz. Przeszłość i teraźniejszość na Camino się nie liczy. Istniejesz w teraźniejszości.

Podczas tej wędrówki miał okazję porozmawiać z wieloma interesującymi ludźmi, z różnych stron świata. Każdy z nich pochodzący z innego środowiska, niósł ze sobą swój własny bagaż doświadczeń, miał swój własny pogląd na trasę Kamińskiego, oraz powody, dla których podjął się tego przedsięwzięcia.