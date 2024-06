Biało-czerwona droga po zwycięstwo. Polska zaczyna Euro 2024. Trener Michał Probierz przed meczem z Holandią: "Stworzyliśmy drużynę"

Holandia to pierwszy z trzech kroków, jakie w grupie wykonać muszą piłkarze reprezentacji Polski. Piłkarze Michała Probierza rozpoczynają zmagania na Euro 2024, czy na niemieckich boiskach uda im się osiągnąć sukces? Moment to o tyle ważny, bowiem dokładnie podczas turnieju w Niemczech mija 50 lat od triumfu "Orłów" trenera Kazimierza Górskiego.

"Jak ja lubię wygrywać" powiedział podczas jednego z treningów reprezentacji Polski selekcjoner Michał Probierz. I ta radość z rywalizacji zakończonej sukcesem została zakorzeniona u piłkarzy, którzy znaleźli się w kadrze na Euro 2024. Mecz towarzyski z Ukrainą pokazał, że tworzy się drużyna, która jest świadoma swojej klasy, swojej wartości, swoich umiejętności. Czy dyspozycję z meczu sparingowego uda się przenieść na grę o stawkę? Właśnie ta stawka staje się kluczem w budowaniu drużyny Michała Probierza, który na każdym kroku uczy piłkarzy rywalizacji, co w gronie kilkudziesięciu profesjonalistów może i dziwi, jednak jest skuteczne. Trener biało-czerwonych podczas każdej konferencji prasowej pytany jest o to, jak poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Ja odwrócę to pytanie. Jak poradzić sobie z Robertem Lewandowskim? Tu z odpowiedzią przychodzą piłkarze, a dokładniej Karol Świderski, Wojciech Szczęsny i Tymoteusz Puchacz, którzy na antenie Foot Trucka w programie Mai Strzelczyk i Łukasza Wiśniowskiego przyznali, że przy okazji wspólnych żartów, wbijania szpili kapitanowi polskiej kadry udało się pokazać inną stronę napastnika FC Barcelony. Jaką? Po prostu bardziej ludzką. Robertowi Lewandowskiemu bezsprzecznie potrzebne było, aby zdjąć z niego presję, zdjąć z niego oczekiwania wszystkich, zdjąć z niego odpowiedzialność za wszystko to, co do tej pory było złe w tej reprezentacji.

Czy jest jednak życie bez kapitana, życie po kapitanie? Tak, ta drużyna buduje się na nowo, część piłkarzy, bliżej jest końca kariery, niż jej najlepszych momentów, wystarczy nadmienić, że gdy rodził się Kacper Urbański (2004 r.), to wspominany już Robert Lewandowski grał w Delcie Warszawa, a trzy lata później strzelał 21 goli w barwach Znicza Pruszków w drugiej lidze.

Na tym polega też największa siła tej drużyny. Piłkarze, którzy do tej pory byli jednymi z wielu, dzisiaj przejęli rolę liderów. Piotr Zieliński urósł z opaską kapitana na ramieniu, Bartosz Bereszyński staje się liderem w defensywie, ale patrząc od strony mentalnej i mentorskiej, a Robert Lewandowski, którego nazwisko odmieniane jest przez wszystkie przypadki, ma okazję przyjrzeć się tej drużynie z boku i docenić rolę najmłodszych kolegów w zespole, którzy pracują na boisku na liczby reprezentacji Polski, na swoje liczby, ale również i na liczby napastników właśnie. Jakim jednak wynikiem zakończy się mecz z Holandią? Polacy nie są bez szans, zdaniem niektórych o wygraną nie będzie trudno, zdaniem większości, to Holendrzy mają wszelkie atuty do tego, by w niedzielne popołudnie wygrać. Piłka ma to do siebie jednak, że w chwili, gdy sędzia po raz pierwszy użyje gwizdka, szanse się wyrównują.

I na koniec, cytując Adama Buksę: "Turniej jest po to, aby go wygrać. Prawda jest taka, że naszym celem powinien być puchar i mówię to poważnie". Czy Polacy szansę na trium mają? Dokładnie takie same, jak wszystkie 24 reprezentacje, które biorą udział w mistrzostwach Europy. Na początek Holandia, później Austria, wówczas można będzie patrzeć na Francję, a dalej? Dalej to już po prostu turniej, w którym przede wszystkim niech wygrywa piłka.

A co o szansach Polaków mówią mieszkańcy Pomorza? Zobacz komentarze prosto z Trójmisata

W takim składzie biało-czerwoni zagrają z Holandią. Michał Probierz postawi na sprawdzone ustawienie?

Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Krzysztof Piątek

Trwa głosowanie... Jakim wyniki zakończy się mecz Polski z Holandią podczas mistrzostw Europy 2024? Wygra Polska. Będzie remis. Wygra Holandia. Dziennik Bałtycki

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!