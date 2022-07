By zatrzymać inflację, wprowadzili gdańską walutę. Co było na banknotach Banku Gdańskiego? | ZDJĘCIA Piotr Celej

Wolne Miasto Gdańsk, będące niesamodzielnym bytem politycznym, posiadało jednak własny skarb oraz walutę. Miało to zapewnić stabilizację parapaństwa i warunki do rozwoju umiędzynarodowionego, zgodnie z wolą Brytyjczyków, portu. Pozostało wiele kwestii do rozwiązania, w tym waluta, w świecie gigantycznej, powojennej inflacji.