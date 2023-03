Cykl treningów z Radosławem Dudyczem. Zacznij biegać pod okiem profesjonalisty, który pomoże uzyskać lepsze wyniki

Darmowe treningi biegowe z maratończykiem Radosławem Dudyczem

Cykl darmowych treningów biegowych z Radosławem Dudyczem, czyli byłym mistrzem Polski w maratonie, to propozycja dla tych mieszkańców Gdańska, którzy chcieliby zacząć biegać, ale nie do końca wiedzą, jak się do tego zabrać. Skorzystają na nich także ci, którzy pierwsze biegowe kroki mają już za sobą, ale chcieliby popracować nad udoskonaleniem swojej techniki, urozmaicić trening, bądź skonsultować się z profesjonalistą. Radosław Dudycz podczas zajęć korzysta ze swojego wieloletniego doświadczenia trenerskiego z pracy zarówno z profesjonalistami jak i amatorami, a także z własnych, wieloletnich startów.

Biegowy rok 2023 został umownie podzielony na dwa semestry biegowe. Pierwszy z nich to cykl zajęć, które będą odbywać się w kwietniu i maju w dwóch lokalizacjach na terenie Gdańska. Drugi semestr zacznie się jesienią, niedługo po wakacjach.