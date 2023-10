Domy studenckie trójmiejskich uczelni są gotowe na rozpoczęcie roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024. Akademiki w Uniwersytecie Gdańskim przygotowane na przybycie studentów

- Podwyżka za miejsce/pokój wzrosła od 29 do 32 proc. Jest ona spowodowana bardzo dużym wzrostem cen za energię elektryczną ok. 235 proc., energię cieplną ok. 60 proc. i wywóz nieczystości, z który płacimy 300 proc. więcej - powiedziała PAP rzecznik prasowy uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska .

- Ostatnia tura przydziału miejsc/ pokoi będzie aktywna w terminie od 1 do 5 października. Wynik ukażą się najpóźniej do 8 października - podsumowała rzecznik.

Na Politechnice Gdańskiej niemal 2500 miejsc dla studentów. Kto najczęściej mieszka w akademiku?

Pod koniec lipca br. zastępca kanclerza PG ds. infrastruktury Anna Gerlach mówiła PAP, że ceny miejsc w akademików wzrosły średnio o ok. 30 zł. Wskazywała, że jest to spowodowane wzrostem kosztów związanych z utrzymywaniem i eksploatacją domów studenckich, czyli m.in. mediów, środków czystości czy płacy minimalnej.

Zaznaczył, że w przypadku pojawienia się wolnych, niewykorzystanych miejsc po 3 października, czyli na przykład w sytuacji, w której student mający już miejsce nie wprowadzi się do domu studenckiego i zrezygnuje z najmu, będzie możliwe wnioskowanie o zajęcie go przez osoby z listy rezerwowej.

Według cennika uczelni pokój jednoosobowy w domach studenckich z własną łazienką w ubiegłym roku akademickim kosztował od 580 zł do 618 złotych. Po podwyżkach, w przyszłym roku akademickim, ceny mają wynieść od 610 zł do 650 złotych. Nieco tańsze były pokoje jednoosobowe z łazienką w segmencie. Ceny za wynajem w ubiegłym roku takiego lokum wynosiły od 490 zł (dom studencki nr 2) do 594 zł. Od przyszłego roku akademickiego student za pokój w takim standardzie zapłaci od 520 zł (dom studencki nr 2) do 630 złotych. Najtańsze były pokoje jednoosobowe bez łazienki (są to dwa domy studenckie - 7 i 10). Wynajem pokoju w ubiegłym roku kosztował 410 zł i 490 złotych. W tym roku student będzie musiał zapłacić 440 zł i 520 złotych.